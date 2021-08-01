Семак рассказал, кого считает лучшим игроком матча «Ростов» — «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча 2-го тура РПЛ с «Ростовом». Встреча завершилась победой клуба из Санкт-Петербурга со счётом 4:2.

«Игра получилась неплохая несмотря на погодные условия — было достаточно жарко, кроме того, качество газона для этого времени года непривычное. Хорошая и качественная игра, за исключением допущенных нами ошибок в обороне, которые позволили «Ростову» забить. Смотрелись очень неплохо и заслуженно победили. Хорошая игра, всю команду и болельщиков поздравляю с победой.

Ерохин доказал своей игрой, что находится в хорошей форме. Думаю, сегодня он был лучшим игроком матча. И Азмуну, и Дзюбе непросто, поскольку они пропустили какое-то время на предсезонке. Но им нужно набирать форму. Сегодня оба действовали полезно для команды.

Ожидали ли прессинг «Ростова»? Конечно, ожидали, это одна из самых прессингующих команд чемпионата. Много борьбы и единоборств — с этим и связана схема на этот матч», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».