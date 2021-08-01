Семак рассказал, кого считает лучшим игроком матча «Ростов» — «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча 2-го тура РПЛ с «Ростовом». Встреча завершилась победой клуба из Санкт-Петербурга со счётом 4:2.
«Игра получилась неплохая несмотря на погодные условия — было достаточно жарко, кроме того, качество газона для этого времени года непривычное. Хорошая и качественная игра, за исключением допущенных нами ошибок в обороне, которые позволили «Ростову» забить. Смотрелись очень неплохо и заслуженно победили. Хорошая игра, всю команду и болельщиков поздравляю с победой.
Ерохин доказал своей игрой, что находится в хорошей форме. Думаю, сегодня он был лучшим игроком матча. И Азмуну, и Дзюбе непросто, поскольку они пропустили какое-то время на предсезонке. Но им нужно набирать форму. Сегодня оба действовали полезно для команды.
Ожидали ли прессинг «Ростова»? Конечно, ожидали, это одна из самых прессингующих команд чемпионата. Много борьбы и единоборств — с этим и связана схема на этот матч», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
- 1 августа 2021
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