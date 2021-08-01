«Качеством игры неудовлетворён». Тренер «Урала» — о ничьей в матче с «Нижним Новгородом»

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал ничейный результат в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом» (1:1).

«Двоякие впечатления по матчу. Игра разбилась на куски. Где-то мы владели инициативой, а потом перестали это делать. Пытались играть в упрощённый футбол, хотя такой установки не было. Хотели растягивать оборону соперника, пытались быстро двигать мяч. Во втором тайме, к сожалению, пропустили гол, отдали инициативу. В конце был эпизод, в котором могли забить. Но, конечно, качеством игры неудовлетворён.

Сегодня соперник успевал перекрывать зоны. У нас медленно ходил мяч. Мы не смогли найти свободное пространство. Наш опорный полузащитник не может действовать так быстро, как против него сегодня играли. В начале второго тайма мы упростили игру, отдали инициативу, а должны были играть в агрессивный футбол», — приводит слова Матвеева официальный сайт «Урала».