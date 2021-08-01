Игорь Черевченко: «Химки» могли и должны были забивать второй гол в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура РПЛ с «Краснодаром». Встреча, проходившая в Краснодаре, закончилась со счётом 1:0.

«Очень важная победа над сильным соперником. «Краснодар» укрепился перед началом сезона, но хотелось бы отметить и наших ребят, которые выполнили все установки и показали хорошую игру. У противника было несколько неплохих моментов, но наши парни с этим справились.

Ключевой момент встречи? Наш забитый мяч. Хотя могли и должны были забивать второй.

Что касается дальнейших планов, завтра мы проведём восстановительную тренировку. Послезавтра — полноценный выходной по расписанию», — передаёт слова Черевченко корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.