Гончаренко прокомментировал неожиданное поражение «Краснодара» в матче с «Химками»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура РПЛ с подмосковными «Химками».
«Было несколько хороших отрезков, до пенальти мы довольно неплохо смотрелись. После одиннадцатиметрового немного растерялись. После пропущенного гола начали играть очень сумбурно. К сожалению, не совсем структурная игра, которая была во втором тайме, не позволила нам системно атаковать. Незабитый пенальти, пропущенный гол и наша реакция на эти моменты предопределили результат матча. Понятно, что хотелось бы одержать домашнюю победу, чтобы быть вверху турнирной таблицы, но, к сожалению, нам это не удалось.
У нас было неправильное расположение для того, чтобы подойти к штрафной площади. Мы были разбросаны по полю, и это, наверное, самое главное, почему не удалось оказать давление в концовке. Ошибка Сафонова допущена из-за желания быстрее ввести мяч в игру, чтобы провести быструю атаку. Такие ситуации бывают, ошибка такого рода могла произойти и в центре поля, и мы получили бы такую же атаку.
Спаич был травмирован — он работает в полную силу только неделю. У нас есть выбор, вполне возможно, что на следующей игре его опыт нам понадобится.
Кордоба тренируется с большим желанием. Он приехал к нам, чтобы помочь. Адаптация продолжается, потому что мы пока не до конца понимаем его возможности, чтобы правильно использовать его силу.
В каждой игре есть что-то позитивное и негативное. Из позитивного — нам сейчас приносят большую пользу воспитанники Черников и Сперцян.
К трансферам нужно подходить с холодной головой, а не обсуждать их сразу после поражения. Нельзя думать «кто-то плохо сыграл, поэтому ему нужна замена». Надеюсь, пока трансферное окно открыто, у нас ещё будут приобретения. Что касается стиля, конечно, мы бы хотели играть в атакующий футбол, играть с давлением на защиту соперника», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
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