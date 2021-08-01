Валерий Карпин высказался после поражения «Ростова» в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:4).

«Не могу сказать, что в первом тайме у наших ворот создали много моментов, учитывая силу соперников. По первому голу есть некоторые вопросы, когда пропустили второй – не успели на подбор.

Не скажу, что были большие проблемы в обороне, даже учитывая то, что пропустили четыре. Беспокоят поражения сами по себе и то, как команда играет. Надеюсь, в скором будущем поводов для этого не будет.

В атаке действовали получше. Ещё отмечу, что при счёте 0:2 и 1:3 команда продолжала пытаться отыграться. Был ли этот матч лучше, чем с «Динамо»? По игре, естественно, да», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».