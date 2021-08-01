Валерий Карпин высказался после поражения «Ростова» в матче с «Зенитом»
Поделиться
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:4).
«Не могу сказать, что в первом тайме у наших ворот создали много моментов, учитывая силу соперников. По первому голу есть некоторые вопросы, когда пропустили второй – не успели на подбор.
Не скажу, что были большие проблемы в обороне, даже учитывая то, что пропустили четыре. Беспокоят поражения сами по себе и то, как команда играет. Надеюсь, в скором будущем поводов для этого не будет.
В атаке действовали получше. Ещё отмечу, что при счёте 0:2 и 1:3 команда продолжала пытаться отыграться. Был ли этот матч лучше, чем с «Динамо»? По игре, естественно, да», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».
Комментарии
- 2 августа 2021
-
00:18
-
00:12
- 1 августа 2021
-
23:31
-
23:29
-
23:16
-
23:09
-
23:05
-
23:04
-
22:53
-
22:42
-
22:33
-
22:04
-
21:57
-
21:43
-
21:40
-
21:27
-
21:12
-
21:09
-
21:02
-
20:51
-
20:41
-
20:36
-
20:11
-
20:05
-
19:55
-
19:34
-
19:32
-
19:27
-
19:17
-
19:00
-
18:49
-
18:43
-
18:33
-
18:21
-
18:05
Партнерский контент