Карпин: удалось ли поговорить с Дзюбой? Как я могу общаться с игроками «Зенита»?

52-летний российский специалист Валерий Карпин, возглавляющий «Ростов», а по совместительству и главный тренер сборной России, подвёл итоги матча 2-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом» (2:4), а также ответил на вопрос о том, сумел ли он оценить уровень российских футболистов сине-бело-голубых.
«Мы оборонялись на своей половине, но в зависимости от результата вносили бы корректировки. Много ещё предстоит сделать, работы непочатый край. Есть объективные и субъективные причины. Не буду говорить про нехватку игроков, есть травмированные игроки, важнейшие. Нужно двигаться вперёд.
Оценка игры Ерохина? Думаете, я смотрел за игрой Ерохина или игрой футболистов «Зенита»? Понятно, что нет. На видео всегда лучше видно, чем вживую. Всегда. На что реагировать, если я не видел ничего? Для вас, если какой-то футболист забил два гола, он уже хорошо сыграл. Обратим внимание. Во время матча я не обращал внимания на игроков «Зенита». За своими бы уследить.
Удалось ли пообщаться с Дзюбой? Да что ж такое? Ни с кем я не общался. И не буду общаться ни с кем. Как я могу общаться с игроками «Зенита»? Я из раздевалки не выхожу, как я могу общаться?» — цитирует Карпина сайт телеканала «Матч ТВ».
РПЛ вернулась! Следи за ней в нашем телеграм-канале.
- 2 августа 2021
-
03:13
-
02:51
-
02:38
-
02:19
-
02:03
-
01:53
-
00:57
-
00:42
-
00:18
-
00:12
- 1 августа 2021
-
23:31
-
23:29
-
23:16
-
23:09
-
23:05
-
23:04
-
22:53
-
22:42
-
22:33
-
22:04
-
21:57
-
21:43
-
21:40
-
21:27
-
21:12
-
21:09
-
21:02
-
20:51
-
20:41
-
20:36
-
20:11
-
20:05
-
19:55
-
19:34
-
19:32