Карпин: удалось ли поговорить с Дзюбой? Как я могу общаться с игроками «Зенита»?

52-летний российский специалист Валерий Карпин, возглавляющий «Ростов», а по совместительству и главный тренер сборной России, подвёл итоги матча 2-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом» (2:4), а также ответил на вопрос о том, сумел ли он оценить уровень российских футболистов сине-бело-голубых.



«Мы оборонялись на своей половине, но в зависимости от результата вносили бы корректировки. Много ещё предстоит сделать, работы непочатый край. Есть объективные и субъективные причины. Не буду говорить про нехватку игроков, есть травмированные игроки, важнейшие. Нужно двигаться вперёд.



Оценка игры Ерохина? Думаете, я смотрел за игрой Ерохина или игрой футболистов «Зенита»? Понятно, что нет. На видео всегда лучше видно, чем вживую. Всегда. На что реагировать, если я не видел ничего? Для вас, если какой-то футболист забил два гола, он уже хорошо сыграл. Обратим внимание. Во время матча я не обращал внимания на игроков «Зенита». За своими бы уследить.

Удалось ли пообщаться с Дзюбой? Да что ж такое? Ни с кем я не общался. И не буду общаться ни с кем. Как я могу общаться с игроками «Зенита»? Я из раздевалки не выхожу, как я могу общаться?» — цитирует Карпина сайт телеканала «Матч ТВ».

РПЛ вернулась! Следи за ней в нашем телеграм-канале.