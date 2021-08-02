Изящный гол Мемфиса Депая помог «Барселоне» одолеть «Штутгарт» в товарищеском матче
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В субботу, 31 июля, в Штутгарте (Германия) на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» состоялся товарищеским матч между «Штутгартом» и каталонской «Барселоной», который завершился крупной победой сине-гранатовых со счётом 3:0.
Счёт в матче был открыт уже на 21-й минуте нидерландским форвардом «Барселоны» Мемфисом Депаем, перешедшим из французского «Лиона» в это трансферное окно. Уже спустя 15 минут молодой австрийский нападающий сине-гранатовых Юсуф Демир удвоил преимущество, а в середине второго тайма Рики Пуч установил окончательный счёт встречи – 3:0.
Отметим, что двумя голевыми передачами удалось отметиться французскому форварду «Барселоны» Антуану Гризманну.
Видео самых ярких моментов матча «Штутгарт» — «Барселона» доступно на «Чемпионате».
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