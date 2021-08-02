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Болельщики поддержали «Ростов» перформансом, Азмун обнимал Байрамяна. Фото победы «Зенита»

Болельщики поддержали «Ростов» перформансом, Азмун обнимал Байрамяна. Фото победы «Зенита»
«Ростов» — «Зенит»
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Вчера, 1 августа, в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» в матче 2-го тура РПЛ «Ростов» принимал «Зенит». Встреча закончилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

52-летний российский специалист Валерий Карпин, возглавляющий «Ростов», а по совместительству и главный тренер сборной России, подвёл итоги матча 2-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом».

«Мы оборонялись на своей половине, но в зависимости от результата вносили бы корректировки. Много ещё предстоит сделать, работы непочатый край. Есть объективные и субъективные причины. Не буду говорить про нехватку игроков, есть травмированные игроки, важнейшие. Нужно двигаться вперёд.

Оценка игры Ерохина? Думаете, я смотрел за игрой Ерохина или игрой футболистов «Зенита»? Понятно, что нет. На видео всегда лучше видно, чем вживую. Всегда. На что реагировать, если я не видел ничего? Для вас, если какой-то футболист забил два гола, он уже хорошо сыграл. Обратим внимание. Во время матча я не обращал внимания на игроков «Зенита». За своими бы уследить.

Удалось ли пообщаться с Дзюбой? Да что ж такое? Ни с кем я не общался. И не буду общаться ни с кем. Как я могу общаться с игроками «Зенита»? Я из раздевалки не выхожу, как я могу общаться?».

Лучшие кадры с матча «Ростов» — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.

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