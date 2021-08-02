«Лилль» стал седьмым клубом, которому удалось выиграть Суперкубок Франции

Вчера, в воскресенье, 1 августа, в Тель-Авиве (Израиль) на стадионе «Блюмфильд» состоялся матч за Суперкубок Франции. Первый трофей сезона оспорили обладатель кубка страны «ПСЖ» и чемпион Франции «Лилль». Матч завершился победой «Лилля» с минимальным счётом – 1:0.
Как отмечается в «Твиттере» Opta Jean, «Лилль» стал седьмым клубом, завоевавшим Суперкубок Франции, после «ПСЖ» (10), «Лиона» (7), «Бордо», «Марселя», «Монако» (2) и «Нанта» (2). Впервые с 2012 года этот трофей выиграл не «ПСЖ».
Напомним, единственный мяч в этой встрече на 45-й минуте забил Шека. Парижане владели ощутимым территориальным преимуществом, но так и не сумели отыграться. В стартовом составе «ПСЖ» на этот матч вышел экс-защитник «Интера» Ашраф Хакими, который перешёл в команду в межсезонье. Также в официальных встречах за парижан дебютировал Жоржиньо Вейналдум, перешедший из «Ливерпуля». Он вышел на поле на 71-й минуте.
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