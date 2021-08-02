Спаллетти с «Наполи» разгромил «Баварию» Нагельсмана в товарищеском матче

В субботу, 31 июля, в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» состоялся товарищеский матч между итальянским «Наполи» и немецкой «Баварией», который завершился крупной победой клуба из Неаполя – 3:0.

Все голы в этом матче были забиты во втором тайме – счёт открыл Виктор Осимхен на 69-й минуте. Уже спустя две минуты он же оформил дубль, а в конце встречи 25-летний французский полузащитник Зинедин Машаш довёл счёт до крупного – 3:0, установив окончательный результат матча.

Видео ярких моментов товарищеского матча «Наполи» — «Бавария» доступно на «Чемпионате».

Напомним, оба клуба этим летом сменили тренера. «Наполи» возглавил 62-летний итальянский специалист Лучано Спаллетти, а мюнхенскую «Баварию» 34-летний немец Юлиан Нагельсман, известный по работе с «РБ Лейпциг».

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