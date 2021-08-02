Лаксальт – о матче с ЦСКА: у «Динамо» хорошие шансы на то, чтобы продлить победную серию

28-летний уругвайский защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт подвёл итоги встречи второго тура чемпионата России с «Уфой» (3:2), а также выразил мнение о следующем матче бело-голубых – домашней игре с ЦСКА.

«С «Уфой» мы хорошо провели первый тайм, дважды отличились. К сожалению, во второй половине не смогли увеличить своё преимущество, и соперник воспользовался нашими ошибками, сравняв счёт. Хорошо, что мы правильно отреагировали на пропущенные мячи и смогли в концовке одержать победу. Мы очень хорошо подготовились к этой игре. Знали, как они будут действовать на поле. Мы почти весь матч всё делали как надо, за исключением 7-8 минут второго тайма, когда дважды пропустили.

В первом домашнем матче сезона с ЦСКА нам надо постараться обязательно выиграть. Думаю, у нас хорошие шансы на то, чтобы продлить победную серию и порадовать наших болельщиков», — приводит слова Лаксальта официальный сайт «Динамо».

Напомним, Лаксальт пополнил состав «Динамо» этим летом, перейдя из итальянского «Милана». С московским клубом он подписал контракт до 30 июля 2024 года.