Эмери и защитник «Вильярреала» Фойт были удалены в товарищеской игре с «Марселем»

В субботу, 31 июля, во Франции на стадионе «Велодром» состоялся товарищеский матч между местным «Марселем» и испанским «Вильярреалом», который завершился победой хозяев поля со счётом 2:1.
На восьмой минуте в собственные ворота мяч отправил форвард «Вильярреала» Фернандо Ниньо. В начале второго тайма Димитри Пайет удвоил преимущество хозяев, а на 88-й минуте защитник испанцев Альберто Морено сократил отставание в счёте, однако сравнять счёт «Вильярреалу» так и не удалось.
Яркий эпизод произошёл на 47-й минуте этой встречи – аргентинский защитник «Вильярреала» Хуан Фойт не успел вернуться в оборону и ему пришлось сфолить на бразильском хавбеке «Марселя» Жерсоне ценой второй жёлтой карточки и, следовательно, удаления. На этот эпизод ярко отреагировал и главный тренер испанцев Унаи Эмери, увидевший перед собой красную карточку вслед за игроком своей команды.
Примечательно, что в этой игре дебютировал и российский футболист – Никита Иосифов, перешедший в «Вильярреал» из московского «Локомотива». Он начал игру с первых минут, но был заменён на Альберто Морено на 58-й минуте.
Видео самых ярких моментов матча «Марсель» — «Вильярреал» доступно на «Чемпионате».
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