Александр Зинченко необычным способом узнал пол своего будущего ребёнка

24-летний полузащитник английского «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко и его супруга Влада Седан организовали необычное мероприятие для того, чтобы футболист узнал пол своего будущего ребёнка. Соответствующее видео Александр опубликовал в «Инстаграме».
На видео показано, как супруга выводит Зинченко с завязанными глазами на поле стадиона «Олимпийский» в Киеве (Украина), после чего игрок оказывается перед воротами, на перекладине которых закреплены три условные мишени, после попадания в одну из них пошёл розовый дым и начали сыпаться конфетти. На табло стадиона же появилась надпись – «It's a girl» (это девочка).
Видео доступно в «инстаграме» Александра Зинченко.
В минувшем сезоне Зинченко принял участие в 32 встречах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться двумя результативными передачами. На прошедшем чемпионате Европы по футболу – 2020 в составе сборной Украины в пяти матчах на его счету один забитый мяч и аналогичное количество голевых передач.
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