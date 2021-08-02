«Лилль» определился с суммой, за которую готов продать Саншеша, он интересен «Барселоне»

Французский «Лилль» готов продать португальского полузащитника Ренату Саншеша, утверждает Football Espana. По данным источника, чемпионы Франции согласятся отпустить игрока за € 35 млн.

По данным ряда СМИ, игроком интересуется «Барселона». Но очевидно, что каталонцы не смогут позволить себе трансфер 23-летнего португальца. Как сообщает AS, «Барса» попытается взять его в аренду.

Кроме того, интерес к Саншешу проявляют «Арсенал» и «Ливерпуль». Канониры уже потратили значительную сумму на трансферы, а мерсисайдцам ещё предстоит укрепить состав в межсезонье. В частности, «Ливерпуль» заинтересован в приобретении нового полузащитника, чтобы заменить Жоржиньо Вейналдума, который перебрался во французский «ПСЖ».