«Лилль» определился с суммой, за которую готов продать Саншеша, он интересен «Барселоне»
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Французский «Лилль» готов продать португальского полузащитника Ренату Саншеша, утверждает Football Espana. По данным источника, чемпионы Франции согласятся отпустить игрока за € 35 млн.
По данным ряда СМИ, игроком интересуется «Барселона». Но очевидно, что каталонцы не смогут позволить себе трансфер 23-летнего португальца. Как сообщает AS, «Барса» попытается взять его в аренду.
Кроме того, интерес к Саншешу проявляют «Арсенал» и «Ливерпуль». Канониры уже потратили значительную сумму на трансферы, а мерсисайдцам ещё предстоит укрепить состав в межсезонье. В частности, «Ливерпуль» заинтересован в приобретении нового полузащитника, чтобы заменить Жоржиньо Вейналдума, который перебрался во французский «ПСЖ».
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