Почеттино прокомментировал поражение «ПСЖ» в матче за Суперкубок Франции

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал результат матча за Суперкубок Франции. Накануне, 1 августа, «ПСЖ» уступил «Лиллю» со счётом 0:1.
«Я расстроен результатом. В целом мы играли хорошо, но не смогли победить, хоть и владели преимуществом во втором тайме. Поздравляю «Лилль». У нас в этом сезоне будут куда более важные цели», — цитирует Почеттино L’Equipe.
Единственный мяч в этой встрече на 45-й минуте забил Шека. Парижане владели ощутимым территориальным преимуществом, но так и не сумели отыграться.
Отметим, что в стартовом составе «ПСЖ» на этот матч вышел экс-защитник «Интера» Ашраф Хакими, который перешёл в команду в межсезонье. Также в официальных встречах за парижан дебютировал Жоржиньо Вейналдум, перешедший из «Ливерпуля». Он вышел на поле на 71-й минуте.
- 2 августа 2021
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