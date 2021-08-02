Почеттино прокомментировал поражение «ПСЖ» в матче за Суперкубок Франции

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал результат матча за Суперкубок Франции. Накануне, 1 августа, «ПСЖ» уступил «Лиллю» со счётом 0:1.

«Я расстроен результатом. В целом мы играли хорошо, но не смогли победить, хоть и владели преимуществом во втором тайме. Поздравляю «Лилль». У нас в этом сезоне будут куда более важные цели», — цитирует Почеттино L’Equipe.

Единственный мяч в этой встрече на 45-й минуте забил Шека. Парижане владели ощутимым территориальным преимуществом, но так и не сумели отыграться.

Отметим, что в стартовом составе «ПСЖ» на этот матч вышел экс-защитник «Интера» Ашраф Хакими, который перешёл в команду в межсезонье. Также в официальных встречах за парижан дебютировал Жоржиньо Вейналдум, перешедший из «Ливерпуля». Он вышел на поле на 71-й минуте.