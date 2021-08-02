Шевченко убеждал Яремчука перейти в «Бенфику» по просьбе Руя Кошты

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поспособствовал трансферу нападающего Романа Яремчука из «Гента» в «Бенфику», сообщает A Bola.



По информации источника, во время чемпионата Европы — 2020 вице-президент «Бенфики» Руй Кошта связался с Шевченко, чтобы сообщить об интересе португальского клуба к Яремчуку. Шевченко передал информацию футболисту и отметил, что «Бенфика» — прекрасный клуб и отличный вариант для продолжения карьеры.



Напомним, 31 июля Яремчук заключил контракт с «Бенфикой», рассчитанный на пять лет. Ранее сообщалось, что трансфер 25-летнего украинского футболиста обошёлся португальскому клубу в € 15 млн.



Яремчук перешёл в «Гент» из киевского «Динамо» в 2017 году. В минувшем сезоне украинский нападающий принял участие в 27 матчах чемпионата Бельгии, забил 15 голов и отдал пять результативных передач.

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