Тренер сборной Мексики — о поражении в матче с США: не могу найти причин для изменений
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Главный тренер сборной Мексики Херардо Мартино прокомментировал результат финала Золотого кубка КОНКАКАФ с командой США (0:1 ДВ). Единственный мяч хозяева забили в овертайме на 117-й минуте, отличился Майлз Робинсон.
«Не могу найти причину, по которой мы должны меняться. Мы должны учитывать то, что соперник обгонял нас на протяжении долгого времени, но в этом финале подобного не было. Да, мы проиграли два финала, но сборная США смогла нанести нам ущерб при помощи стандартных положений. У нас были отличные моменты. Когда ты не можешь реализовать подобные моменты, это всегда порождает риск. Уровень игры сборной США возрос, поэтому соперник не простил нам упущенные шансы», — приводит слова Мартино Goal.com.
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