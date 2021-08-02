Хакими освистали во время матча за Суперкубок Франции, проходившего в Израиле

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими столкнулся с негативной реакцией болельщиков во время матча за Суперкубок Франции, сообщает RMC Sport. Футболиста освистывали фанаты, когда тот получал мяч.

Встреча проходила в Тель-Авиве (Израиль) на стадионе «Блюмфильд». По всей видимости, реакция местных болельщиков была связана с тем, что футболист из Марокко публично поддержал Палестину в конфликте с Израилем. В мае он опубликовал в своём «твиттере» видео с хэштегом «Свободу Палестине».

Встреча завершилась победой «Лилля» со счётом 1:0. Единственный мяч в этой встрече на 45-й минуте забил Шека. Парижане владели ощутимым территориальным преимуществом, но так и не сумели отыграться.

Хакими, перешедший в «ПСЖ» из «Интера», вышел в стартовом составе. Также в официальных встречах за парижан дебютировал Жоржиньо Вейналдум, перешедший из «Ливерпуля». Он вышел на поле на 71-й минуте.