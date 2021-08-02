Наумов: Мухин ошибся, уйдя из «Локомотива» в ЦСКА

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением об игре новичка ЦСКА, полузащитника Максима Мухина. Он перешёл в ЦСКА из «Локомотива». В матче 2-го тура РПЛ «Локомотив» в гостях обыграл ЦСКА со счётом 2:1.

«У ЦСКА я не увидел рисунка игры. Показалось, что армейцы без огня в глазах были, потухшие, уставшие. Может быть, под нагрузкой ещё находятся. Вроде всё делают правильно, но без души, задора. Даже молодые вроде Облякова и Ахметова не загораются, как будто лет по сорок играют. А футбол такого не прощает.

Неплохо на их фоне выделялся Мухин. Где надо подхватит мяч, перехватит, отберёт. Но когда команда не горит, тяжело себя проявить. Он подстраивается под нынешний ЦСКА.

Мне кажется, Максим ошибся, уйдя из «Локомотива». Но всё равно ниже определённой планки он не опустится», — цитируют Наумова «Известия».