«Тоттенхэм» интересуется форвардом «Вулверхэмптона» Траоре

Нападающий «Вулверхэмптона» и сборной Испании Адама Траоре может перейти в «Тоттенхэм Хотспур», сообщает Daily Mail.



По информации источника, в трансфере форварда лично заинтересован главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту, ранее работавший с Траоре в «Вулверхэмптоне». «Волки» рассчитывают получить за трансфер испанского футболиста £ 45 млн (примерно € 53 млн). Ранее сообщалось, что в услугах Траоре заинтересованы «Челси» и «Лидс Юнайтед».



Траоре перешёл в «Вулверхэмптон» из «Мидлсбро» в 2018 году. В минувшем сезоне футболист принял участие в 37 матчах английской Премьер-лиги, забил два гола и отдал две результативные передачи. С 2020 года нападающий вызывается в сборную Испании.

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