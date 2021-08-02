Форвард «Монако» Оньекуру перешёл в «Олимпиакос»

Нападающий «Монако» Генри Оньекуру заключил контракт с «Олимпиакосом», сообщается на официальном сайте греческого клуба. Соглашение 24-летнего нигерийского футболиста с «Олимпиакосом» рассчитано до лета 2025 года.



В минувшем сезоне Оньекуру выступал на правах аренды за «Галатасарай». Форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Турции, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. До «Галатасарая» и «Монако» футболист выступал за бельгийские «Андерлехт» и «Эйпен», а также был в составе английского «Эвертона».

«Олимпиакос» в 36 матчах набрал 90 очков и занял первое место в турнирной таблице чемпионата Греции сезона-2020/2021. Новый сезон в чемпионате Греции начнётся 21 августа. В матче 1-го тура чемпионата «Олимпиакос» сыграет с «Атромитосом».