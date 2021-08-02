«Чемпионат» открывает вакансию креативного SMM-редактора (полная занятость, возможна удалённая работа и в офисе). Обязателен длительный опыт работы в SMM-проектах. Это могут быть и личные проекты.



Ключевые навыки: Instagram, Adobe Photoshop, графический дизайн, креативность, грамотность, обработка изображений, копирайтинг, обучение и развитие.



Будет плюсом: английский язык, видеомонтаж.



Обязанности:

Непосредственная разработка графических изображений (мемов, инфографики и т. д.);

Создание контент-плана выхода креативного контента и работа по нему;

Креативная отработка в соцсетях спортивных «молний»;

Генерация идей для визуалов, фото, видео, конкурсов, подводок к постам.



Мы возьмём тебя на работу, если ты:

хорошо разбираешься в форматах и нюансах социальной сети Instagram;

отлично ориентируешься в мире спорта. Знание других популярных в соцсетях тематик (кино, игры, музыка и т. д.) будет плюсом;

отлично понимаешь тренды соцсетей, а также что можно делать в соцсетях, а что нельзя;

можешь придумать мем или инфографику на любую достойную этих видов контента тему;

умеешь пользоваться графическими редакторами на достойном уровне;

готов не отключаться в выходные и добавлять креатива в любой момент;

грамотно пишешь на русском языке и проверяешь за собой.



Что мы предлагаем:

Работу в редакции лидирующего спортивного медиа;

Интеграцию в уже отлаженную SMM-команду профессионалов, в которой сейчас не хватает только тебя;

Возможность общаться со звёздами спорта и делать вместе с ними крутой контент;

Красивый и удобный офис недалеко от центра Москвы, куда легко добраться пешком или на трамвае от ст. м. «Тульская», на бесплатном шаттле от ст. м. «Павелецкая» или на автомобиле по Даниловской набережной;

Возможность участвовать в конференциях, митапах;

Кофе-пойнты, игровая зона, место для кинопоказов, лекторий в офисе;

Достойный уровень заработной платы, который обсуждается по результатам собеседования.



График работы — обсуждаемый.



Резюме и примеры работ отправляйте на почту — workchampsmm@rambler.ru