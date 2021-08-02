Аарон Рэмси может перейти в «Ньюкасл Юнайтед»
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Полузащитник «Ювентуса» и сборной Уэльса Аарон Рэмси может продолжить карьеру в Англии, сообщает Goal.com.
По информации источника, в услугах 30-летнего валлийского футболиста заинтересован «Ньюкасл Юнайтед». Английский клуб сделал запрос в «Ювентус» о возможном трансфере Рэмси. На данный момент обсуждения носят неформальный характер, стороны не ведут переговоры.
В минувшем сезоне Серии А Аарон Рэмси провёл 22 матча, забил два гола и сделал четыре результативные передачи. Рэмси перешёл в «Ювентус» летом 2019 года на правах свободного агента из лондонского «Арсенала». Контракт 30-летнего полузащитника с туринским суперклубом действует до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его в € 20 млн.
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