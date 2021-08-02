«Реал» определился с суммой, за которую готов продать Эдегора

«Реал» готов продать полузащитника Мартина Эдегора, сообщает ABC. По данным источника, мадридцы согласятся продать футболиста за 50 млн евро. При этом «Реал» попытается включить в соглашение опцию обратного выкупа.
При этом утверждается, что сам Эдегор ещё не принял решения о будущем. Футболист, по всей видимости, готов остаться в мадридском клубе. Кроме того, наставник «Реала» Карло Анчелотти рассчитывает на футболиста.
Вторую часть минувшего сезона Эдегор провёл в лондонском «Арсенале» на правах аренды. В 14 матчах АПЛ он забил один мяч и сделал две результативные передачи.
Ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере» сообщил, что «Реал» планирует оставить Мартина, так как Иско может покинуть клуб, если поступит конкретное предложение.
- 2 августа 2021
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