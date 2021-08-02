Украинская ассоциация футбола выступила с заявлением по поводу контракта Андрея Шевченко

Украинская ассоциация футбола (УАФ) на официальном сайте опубликовала заявление о завершении сотрудничества с главным тренером сборной Андреем Шевченко и его штабом.
«Напомним, в июне 2020-го исполком Украинской ассоциации футбола предложил главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко и его тренерскому штабу продлить контракт до конца 2022 года. Тогда по просьбе тренерского штаба сборной Украины контракт был подписан на один год с возможным продлением по обоюдному согласию ещё на полтора года. Андрей Шевченко и его тренерский штаб мотивировали своё решение желанием после чемпионата Европы перейти на клубную работу, о чём Андрей Шевченко неоднократно говорил в интервью.
В УАФ пошли навстречу и согласились на такие условия контракта. Таким образом, 30 июля 2021 истёк срок контракта между УАФ и тренерским штабом сборной. УАФ выражает безграничную благодарность Андрею Шевченко и его ассистентам за профессиональную работу в главной команде страны в течение пяти лет. За это время сборная Украины вышла на новый уровень и достигла наибольшего успеха в своей истории на чемпионатах Европы, завершив выступление на Евро-2020 в восьмёрке сильнейших команд континента.
На 9 августа запланировано проведение заседания исполкома УАФ, на котором будет принято решение о назначении тренерского штаба сборной Украины», — говорится в заявлении.
- 2 августа 2021
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