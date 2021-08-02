Бабаев оценил работу Алексея Березуцкого в ЦСКА

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев оценил работу Алексея Березуцкого на посту главного тренера москвичей. Армейцы в двух турах РПЛ набрали три очка.

«Рано раздавать оценки, прошло два тура. Обидно, что не достигли хотя бы ничьей в последнем матче. Состав пока сыгрывается, присутствовала скованность. Но выводы ещё делать не стоит. Стараемся работать над ошибками, переживаем, как и наши болельщики. Надеюсь, сможем добиться результата в следующих матчах. Надеюсь, Акинфеев и Березуцкий после выставки получили положительных эмоций.

Мы обсуждали с Алексеем, в какой футбол хочет играть ЦСКА. По-разному можно интерпретировать его слова про то, что мяч нам не нужен. Ему непросто, у него начало большой тренерской карьеры. Не стоит цепляться к каждому его слову.

Карт-бланш Березуцкого? Мы и так, к сожалению, было вынуждены принимать несвойственное нам решение. Пока надо набраться терпения», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.