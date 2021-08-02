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Вратарь Антон Коченков стал игроком тульского «Арсенала»

Вратарь Антон Коченков стал игроком тульского «Арсенала»
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Голкипер Антон Коченков заключил контракт с тульским «Арсеналом», сообщает пресс-служба клуба. Срок действия соглашения не разглашается.

«Приветствуем Антона Коченкова и желаем надёжной игры в воротах тульского клуба!» — говорится в сообщении.

Напомним, в конце июня текущего года Коченков покинул «Локомотив» в связи с истечением срока действия контракта. Коченков выступал за железнодорожников с 2015 года. В составе московского клуба голкипер — чемпион России (сезон-2017/2018) и обладатель Кубка страны ( сезон-2016/2017, 2018/2019, 2020/2021). Ранее Коченков играл за «Нижний Новгород», «Волгу», «Ростов», «Краснодар», «Томь» и другие команды.

В 3-м туре чемпионата России тульский «Арсенал» сыграет с «Крыльями Советов». Встреча пройдёт 7 августа.

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