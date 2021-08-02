Игорь Владимиров покинул пост пресс-атташе сборной России

Игорь Владимиров объявил об уходе с поста пресс-атташе сборной России.
«Друзья! В моей жизни завершился очень важный и незабываемый профессиональный этап. Я покидаю Российский футбольный союз, где в общей сложности на разных позициях отработал более 15 лет. Шесть последних из них я выполнял функции пресс-атташе национальной сборной России, в моём активе здесь 71 матч, начиная с домашней игры со Швецией в сентябре 2015 года и заканчивая матчем в Копенгагене на прошедшем Евро.
Естественно, в памяти осталось очень много всевозможных интересных событий, главное из которых — чемпионат мира 2018 года. Быть частью национальной команды на домашнем турнире такого масштаба — это уникальный момент, который стоит дорогого. Всех, с кем сотрудничал за это время, искренне благодарю. Всем успехов!» — написал Владимиров на своей странице в «Фейсбуке».
- 2 августа 2021
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