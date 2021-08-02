«Рубин» и «Сочи» узнали потенциальных соперников в плей-офф Лиги конференций

Состоялась жеребьёвка плей-офф квалификации Лиги конференций. В результате российские участники турнира узнали потенциальных соперников по заключительной стадии квалификации.

«Рубин», которому предстоит сыграть с польским «Ракувом» в третьем квалификационном раунде, в случае успеха встретится в плей-офф с победителем пары «РФС» (Латвия) — «Гент» (Бельгия).

В свою очередь, «Сочи» в случае победы по итогам двухматчевого противостояния с сербским «Партизаном» в плей-офф сыграет с победителем пары «Санта-Клара» (Португалия) — «Олимпия» (Словения).

Первые матчи плей-офф состоятся 19 августа, а ответные — 26 августа.

Лига конференций — новый еврокубковый турнир УЕФА. В нынешнем сезоне его розыгрыш проводится впервые.