«Рубин» и «Сочи» узнали потенциальных соперников в плей-офф Лиги конференций
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Состоялась жеребьёвка плей-офф квалификации Лиги конференций. В результате российские участники турнира узнали потенциальных соперников по заключительной стадии квалификации.
«Рубин», которому предстоит сыграть с польским «Ракувом» в третьем квалификационном раунде, в случае успеха встретится в плей-офф с победителем пары «РФС» (Латвия) — «Гент» (Бельгия).
В свою очередь, «Сочи» в случае победы по итогам двухматчевого противостояния с сербским «Партизаном» в плей-офф сыграет с победителем пары «Санта-Клара» (Португалия) — «Олимпия» (Словения).
Первые матчи плей-офф состоятся 19 августа, а ответные — 26 августа.
Лига конференций — новый еврокубковый турнир УЕФА. В нынешнем сезоне его розыгрыш проводится впервые.
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