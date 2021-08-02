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Женские сборные Канады и Швеции сыграют в финале олимпийского футбольного турнира

Женские сборные Канады и Швеции сыграют в финале олимпийского футбольного турнира
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В матче 1/2 финала олимпийского футбольного турнира женская сборная США проиграла национальной команде Канады. Встреча прошла на стадионе «Касима Соккер» в Касиме (Япония) и завершилась победой канадских футболисток со счётом 1:0.

На 75-й минуте главный арбитр встречи назначила пенальти в ворота сборной США, который успешно реализовала канадская футболистка Джесси Флеминг.

В другом полуфинальном матче встречались женские сборные Австралии и Швеции. Игра прошла на стадионе «Ниссан» в Иокогаме (Япония) и завершилась победой шведской команды со счётом 1:0. Единственный гол забила шведская нападающая Фридолина Рольфё.

Таким образом, в финале олимпийского футбольного турнира сыграют женские сборные Канады и Швеции. Команды США и Австралии поборются за бронзовые медали.

Олимпийские игры (ж). 1/2 финала
02 августа 2021, понедельник. 11:00 МСК
США
Окончен
0 : 1
Канада
0:1 Флеминг – 75' (пен)
Олимпийские игры (ж). 1/2 финала
02 августа 2021, понедельник. 14:00 МСК
Австралия
Окончен
0 : 1
Швеция
0:1 Рольфё – 46'
Удаления: Карпентер – 90+6' / нет
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