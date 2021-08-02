Женские сборные Канады и Швеции сыграют в финале олимпийского футбольного турнира

В матче 1/2 финала олимпийского футбольного турнира женская сборная США проиграла национальной команде Канады. Встреча прошла на стадионе «Касима Соккер» в Касиме (Япония) и завершилась победой канадских футболисток со счётом 1:0.



На 75-й минуте главный арбитр встречи назначила пенальти в ворота сборной США, который успешно реализовала канадская футболистка Джесси Флеминг.



В другом полуфинальном матче встречались женские сборные Австралии и Швеции. Игра прошла на стадионе «Ниссан» в Иокогаме (Япония) и завершилась победой шведской команды со счётом 1:0. Единственный гол забила шведская нападающая Фридолина Рольфё.



Таким образом, в финале олимпийского футбольного турнира сыграют женские сборные Канады и Швеции. Команды США и Австралии поборются за бронзовые медали.