Жиру: мы с Ибрагимовичем способны отлично сработаться на поле, но решения принимает тренер

Нападающий «Милана» Оливье Жиру отметил, что хотел бы играть вместе с форвардом Златаном Ибрагимовичем.



«Для меня большая честь играть с таким великим игроком, как Ибрагимович, но я думаю, что вопрос о нашей совместной игре следует задавать тренеру. Я здесь, в «Милане», для того, чтобы поделиться своим опытом. Мы можем дополнять друг друга. Думаю, мы со Златаном способны отлично сработаться и стать эффективными партнёрами на поле», — приводит слова Жиру Calciomercato.com.



Жиру перешёл в «Милан» из «Челси» 17 июля. Сумма трансфера составила € 1 млн, а контракт с игроком заключён до 30 июня 2023 года. Оливье выступает за красно-чёрных под девятым номером. В прошлом сезоне за «Челси» Жиру принял участие в 31 встрече во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться 11 забитыми мячами.

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