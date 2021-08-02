«Смоленск» снялся с розыгрыша ФНЛ-2 из-за нехватки средств

Собственник клуба «Смоленск» Владимир Савченков сообщил, что команда снимается с розыгрыша ФНЛ-2 после трёх сыгранных туров. По словам Савченкова, клубу пришлось отказаться от дальнейшего участия в турнире из-за сложной финансовой ситуации.

«Уважаемые болельщики, фанаты и жители Смоленска!

Сообщаю вам, что мной как учредителем и президентом принято решение о снятии футбольного клуба «Смоленск» с первенства России по футболу среди команд второго дивизиона Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022.

С момента основания ФК «Смоленск» по моей инициативе в 2018 году я финансировал его из личных средств, но на данный момент у меня отсутствует возможность продолжать обеспечивать финансовую стабильность клуба. Ежегодные затраты на клуб превышают 30 миллионов рублей, что сейчас стало непосильной ношей для меня.

Ранее достигнутые предварительные договорённости по дополнительному финансированию не удалось реализовать из-за сложной экономической ситуации.

Прошу понять моё решение. Уверен, что смоленский футбол будет жить и успешно развиваться только при объединении всех сил региона: бизнеса, власти, болельщиков и спортивных функционеров», — приводит слова Савченкова пресс-служба клуба.

В трёх турах ФНЛ-2 «Смоленск» набрал три очка, сыграв вничью с «Динамо» Санкт-Петербург (0:0), «Кайратом» (Москва) (1:1) и «Красавой» (2:2).