Глушаков: голы придут. Зато получилось вынести мяч с ленточки – есть вратарская жилка

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура РПЛ с «Краснодаром». Встреча завершилась со счётом 1:0.

«Против «Краснодара» получился очень тяжелый матч. Выиграли за счёт запредельной самоотдачи и настроя. В городе, кстати, отличный стадион, на котором всегда приятно играть. Правда, в это время года, здесь, как правило, очень жарко: на поле было душно, но тяжело было и нам, и «Краснодару».

У нас получалось хорошо контролировать мяч, регулярно создавать моменты. Понятно, что где-то мы отдавали инициативу, но это нормально — играли в гостях против очень серьёзной команды. Визуально могло показаться, что преимущество было у хозяев, но мы имели хорошие моменты и в первом, и во втором тайме – могли забить больше.

«Краснодар» традиционно претендует в чемпионате на многое, амбициозная команда с классным подбором футболистов. Но в России любой соперник может доставить неприятности, ни с кем не бывает просто. Поэтому можно выиграть у любой команды – за счёт настроя, самоотдачи и командной игры. Рад, что удалось набрать три очка – это хороший результат, очень важный с точки зрения эмоций. Против «Зенита» мы провели качественный матч, который мог завершиться по-разному, и очень важно было, наконец, почувствовать вкус победы на старте сезона. Приятно, что это произошло в Краснодаре, на выезде против такой мощной команды.

Если говорить о личных мотивах, то очень хочу забить, открыть счёт голам в этом сезоне. Был неплохой шанс с «Зенитом», вчера тоже были моменты, надеюсь, голы придут. Зато против «Краснодара» получилось пару раз вытащить мяч с ленточки из пустых ворот. Наверное, есть вратарская жилка, чувствую, куда могут пробить. Илья Лантратов нас постоянно выручает, но и его иногда можно подстраховать, — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата».