Стали известны подробности Арабского кубка ФИФА 2021, который станет тестом перед ЧМ-2022

Стали известны подробности проведения Арабского кубка ФИФА 2021, который пройдёт в Катаре. Турнир будет использован в качестве тестового перед проведением чемпионата мира 2022 года.



«3 августа в 12:00 по московскому времени стартуют продажи билетов на Арабский Кубок FIFA 2021 – главное футбольное событие в Катаре перед ЧМ-2022. Турнир пройдет на шести стадионах предстоящего чемпионата мира, три из которых будут представлены впервые. На групповом этапе болельщики смогут посетить более одного матча в день, и в целом это будет прекрасная возможность почувствовать атмосферу чемпионата мира в Катаре менее чем за 500 дней до его начала.

Арабский Кубок FIFA начнется 30 ноября, а финал турнира состоится 18 декабря 2021 года — ровно за год до финала чемпионата мира. Температура воздуха в Катаре в это время – 19-24°C: идеальные условия для футбола и отдыха. Компактный формат турнира, так же как и во время ЧМ-2022, предполагает минимальное расстояние между стадионами. Расписание матчей составлено таким образом, чтобы болельщики могли посетить более одного матча в день на групповом этапе.

Для посещения матчей Арабского Кубка FIFA 2021 и для въезда в Катар из других стран необходимо иметь номер одобренной заявки Fan ID. Всем болельщикам необходимо будет получить физическую смарт-карту Fan ID в сервисном центре Fan ID в Катаре. Информация по процессу подачи заявки и получению Fan ID будет доступна позднее. Операции с Fan ID контролируются и осуществляются властями Катара, FIFA не несет ответственности за использование, подачу заявок и выдачу Fan ID», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе оргкомитета турнира.

Отметим, в Арабском кубке ФИФА примут участие 16 лучших сборных из Арабского мира. Команды разделены на четыре группы, первые и вторые места выйдут в плей-офф.