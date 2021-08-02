Роналду хочет уйти в «ПСЖ» или «Реал». Его будущее зависит от Мбаппе

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду по-прежнему намерен покинуть туринский клуб, сообщает AS.

Будущее португальца зависит от форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Роналду уверен, что в случае перехода француза в мадридский «Реал» парижане захотят приобрести его.

Если парижане не продадут Мбаппе, Криштиану придётся найти другой клуб. Один из вариантов — возвращение в «Реал». Окружение португальца уже пыталось спланировать этот трансфер прошлой весной, но президент «Реала» Флорентино Перес прямо заявил, что для мадридцев это не имеет смысла.

Несмотря на это, Роналду надеется, что назначение Карло Анчелотти главным тренером поможет ему, так как у Криштиану прекрасные отношения с итальянским специалистом. При этом трансферный план Мадрида остается прежним: Мбаппе или ничего.

Напомним, Роналду выступает за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португальский форвард в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.