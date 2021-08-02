«Динамо» пустит на матч с ЦСКА только владельцев абонементов по QR-коду

Московское «Динамо» рассказало о правилах допуска зрителей на матч 3-го тура РПЛ с ЦСКА, который состоится 8 августа.

«Учитывая текущую ситуацию в отношении допустимой максимальной посещаемости спортивных мероприятий в Москве (в рамках второго тура максимальная вместимость была ограничена до 3000 человек), футбольный клуб «Динамо» находится в постоянном контакте с местными органами Роспотребнадзора, мониторит ситуацию и предпринимает все необходимые меры для соблюдения безопасности зрителей на трибунах «ВТБ Арены».



Если действующие в Москве ограничения сохранятся, то на домашний матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА проход на стадион будет осуществляться только для владельцев абонементов и по QR-коду (выдаётся после вакцинации, сдачи ПЦР-теста и официально перенесшим COVID-19 на портале государственных услуг РФ). Граждане в возрасте до 18 лет могут быть допущены на стадион без предъявления QR-кода в сопровождении родителей или иных законных представителей, предъявивших QR-код», — сообщает пресс-служба «Динамо».