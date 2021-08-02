«Краснодар» объявил о трансфере Крыховяка из «Локомотива»

Польский полузащитник Гжегож Крыховяк перешёл из «Локомотива» в «Краснодар». Футболист подписал с «быками» контракт до конца июня 2024 года, информирует официальный сайт клуба.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что поляк подписал контракт с «Краснодаром» на три года. Также стало известно, что Крыховяк имел четыре предложения от различных клубов, но именно предложение «Краснодара» оказалось для полузащитника максимально привлекательным.

Гжегож Крыховяк выступал за «Локомотив» с 2018 года. В минувшем сезоне 31-летний полузащитник принял участие в 26 матчах Российской Премьер-Лиги, забил девять голов и отдал три результативные передачи. С 2008 года Крыховяк вызывается в национальную команду Польши. До переезда в Россию Крыховяк успел поиграть за «ПСЖ», «Севилью», «Вест Бромвич Альбион» и ряд других клубов.