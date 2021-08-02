Руй Витория: верю, что у «Спартака» скоро будет свой, узнаваемый стиль игры

Главный тренер «Спартака» Руй Витория заявил, что поражение в матче 1-го тура РПЛ с «Рубином» (0:1) не приведёт к смене атакующего стиля команды.



«Все команды, в которых я работал — команды-лидеры, с большинством которых соперник играет от обороны. Пропущенный от «Рубина» гол — не показатель, что нужно менять свою систему игры. Надо работать в том же духе. Я очень верю, что у «Спартака» скоро будет свой, узнаваемый стиль игры», — сказал Витория в интервью на YouTube-канале «Спартака».

Встреча 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Рубин» — «Спартак» проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Счёт был открыт на 48-й минуте. Автором гола стал защитник казанцев Илья Самошников. Игрок подхватил мяч в центре поля, добрался до границы штрафной, откуда нанёс удар — мяч рикошетом от колена Жиго залетел в ближний угол ворот.

РПЛ вернулась! Следи за ней в нашем телеграм-канале