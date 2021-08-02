Руй Витория: верю, что у «Спартака» скоро будет свой, узнаваемый стиль игры

Главный тренер «Спартака» Руй Витория заявил, что поражение в матче 1-го тура РПЛ с «Рубином» (0:1) не приведёт к смене атакующего стиля команды.
«Все команды, в которых я работал — команды-лидеры, с большинством которых соперник играет от обороны. Пропущенный от «Рубина» гол — не показатель, что нужно менять свою систему игры. Надо работать в том же духе. Я очень верю, что у «Спартака» скоро будет свой, узнаваемый стиль игры», — сказал Витория в интервью на YouTube-канале «Спартака».
Встреча 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Рубин» — «Спартак» проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Счёт был открыт на 48-й минуте. Автором гола стал защитник казанцев Илья Самошников. Игрок подхватил мяч в центре поля, добрался до границы штрафной, откуда нанёс удар — мяч рикошетом от колена Жиго залетел в ближний угол ворот.
РПЛ вернулась! Следи за ней в нашем телеграм-канале
- 2 августа 2021
-
21:32
-
21:28
-
21:27
-
21:24
-
21:23
-
21:11
-
21:05
-
20:42
-
20:35
-
20:06
-
20:06
-
19:54
-
19:49
-
19:49
-
19:36
-
19:33
-
18:51
-
18:50
-
18:45
-
18:36
-
18:23
-
18:09
-
17:49
-
17:31
-
17:30
-
17:10
-
16:59
-
16:50
-
16:32
-
16:25
-
15:58
-
15:51
-
15:38
-
15:34
-
15:26