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«Приветствуем в «Краснодаре». «Быки» показали презентацию Крыховяка

«Приветствуем в «Краснодаре». «Быки» показали презентацию Крыховяка
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Пресс-служба «Краснодара» в «инстаграме» опубликовала видео с полузащитником Гжегожем Крыховяком, который перешёл из «Локомотива».

В ролике поляк вместе с генеральным директором «Краснодара» Владимиром Хашигом гуляют по стадиону и подписывают контракт. На табло арены Крыховяка встретила надпись на польском языке: «Приветствуем в «Краснодаре».

Крыховяк подписал с «быками» контракт до конца июня 2024 года.

Гжегож Крыховяк выступал за «Локомотив» с 2018 года. В минувшем сезоне 31-летний полузащитник принял участие в 26 матчах Российской Премьер-Лиги, забил девять голов и отдал три результативные передачи. С 2008 года Крыховяк вызывается в национальную команду Польши. До переезда в Россию Крыховяк успел поиграть за «ПСЖ», «Севилью», «Вест Бромвич Альбион» и ряд других клубов.

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