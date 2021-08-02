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Президент «Ростова» прокомментировал уход Валерия Карпина

Президент «Ростова» прокомментировал уход Валерия Карпина
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался об уходе главного тренера команды Валерия Карпина в пользу работы в сборной России.

«Уважаемые болельщики «Ростова»! У нас состоялась встреча с Валерием Георгиевичем Карпиным, по итогам которой мы пришли к мнению, что в этой ситуации лучшим вариантом, как для «Ростова», так и для Валерия Георгиевича, будет продолжение работы в качестве главного тренера сборной России, без совмещения.

Для меня это было тяжёлое решение, так как Валерий Георгиевич ещё и мой хороший друг. Вместе мы прошли долгий и сложный путь, но во всех ситуациях мы всегда поддерживали друг друга. От себя лично хочу поблагодарить Валерия Георгиевича за огромный вклад в развитие и становление футбольного клуба «Ростов».

Мы не прощаемся! Удачи и успехов тебе, Георгиевич!» — приводит слова Арутюнянца официальный сайт «Ростова».

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