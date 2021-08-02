«Вы ругали часто, но любили нас!» Полузащитник «Ростова» Глебов попрощался с Карпиным

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов поблагодарил Валерия Карпина, который сегодня покинул пост главного тренера команды. Специалист продолжит работу в сборной России.
«Спасибо, тренер! Вы в нас верили, учили нас, ругали часто, но любили! Как и мы вас!
Удачи вам! Если тоже соскучитесь, то можем увидеться сами знаете где», — написал Глебов в своём «инстаграме».
Напомним, 26 июля Карпин подписал контракт с РФС и вступил в должность главного тренера сборной России. Соглашение со специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления. Первоначально планировалось, что Валерий будет совмещать работу в «Ростове» и сборной России, но позже специалист сделал выбор в пользу национальной команды.
Следующий матч сборная России проведёт со сборной Хорватии 1 сентября в рамках квалификации к чемпионату мира 2022 года.
- 2 августа 2021
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