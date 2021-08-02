Жена Карпина: мы с семьёй остаёмся в Ростове

Дарья Карпина, жена Валерия Карпина, прокомментировала уход своего мужа с должности главного тренера «Ростова» и поблагодарила местных болельщиков.

«Дорогие болельщики «Ростова», которые всегда нас поддерживали и в периоды громких побед, и в моменты поражений и неудач!

Именно к вам я обращаюсь со словами безграничной благодарности и признательности.

Эти три с половиной года были очень насыщенными, непростыми, но мы всегда чувствовали вашу положительную энергию, ваш позитивный настрой! Спасибо вам за это прекрасное время!

Ростов стал родным городом для нас, и именно поэтому мы остаёмся с семьёй здесь, с вами. Клубу удачи и побед!

Болельщикам терпения и мудрости! Жёлто-синий — самый сильный», — написала Карпина в своём «инстаграме».

Напомним, 26 июля Карпин подписал контракт с РФС и вступил в должность главного тренера сборной России. Соглашение со специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления. Первоначально планировалось, что Валерий будет совмещать работу в «Ростове» и сборной России, но позже специалист сделал выбор в пользу национальной команды.