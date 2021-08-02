Комличенко: жалко, что так мало поработал с Карпиным

Новичок «Ростова» нападающий Николай Комличенко прокомментировал уход с должности главного тренера команды Валерия Карпина.

«Что сказать об уходе Карпина? Одно слово — неожиданно. Жалко, что так мало с ним поработал. Топ-тренер, мне нравится очень. Думаю, при работе в сборной России он будет объективен ко всем. Если я буду хорошо выступать и позовут, то почему нет. Но пока рано об этом говорить», — приводит слова Комличенко Eurostavka.

Комличенко является воспитанником «Краснодара», откуда несколько раз уходил в аренду, в том числе в «Млада-Болеслав», которая выкупила его в 2019 году. Спустя год Николая приобрело «Динамо». В минувшем сезоне 25-летний форвард принял участие в 25 матчах Российской Премьер-Лиги и забил четыре гола (три — с пенальти). В летнее трансферное окно Комличенко пополнил состав «Ростова».