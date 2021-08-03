«Ювентус» подписал 19-летнего нападающего «Сантоса»

«Ювентус» подписал 19-летнего форварда бразильского «Сантоса» Кайо Жорже, сообщает пресс-служба бразильского клуба.
«Сегодня «Сантос» и «Ювентус» заключили соглашение о переходе нападающего Кайо Жорже. Итальянская команда приняла наши условия, и теперь игрок будет продолжит карьеру в Европе», — говорится в сообщении.
Жорже осталось пройти медобследование в туринском клубе. По информации Football Italia, стоимость трансфера составила € 3 млн плюс € 1 млн возможных бонусов.
Бразильского футболиста пытались приобрести итальянский «Милан» и португальская «Бенфика». Контракт Жорже с «Сантосом» истекал 31 декабря 2021 года.
В нынешнем сезоне Кайо Жорже принял участие в 24 встречах за «Сантос» во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами.
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