Генеральный менеджер «Ромы» объяснил подписание Эльдора Шомуродова

Генеральный менеджер «Ромы» Тьяго Пинто прокомментировал подписание контракта с нападающим Эльдором Шомуродовым.
«Эльдор — нападающий с большим потенциалом для дальнейшего развития, и он жаждет проявить себя в «Роме», в лиге, которую он уже хорошо знает. Наряду с этим желанием его качества как игрока также хорошо сочетаются с тем, как хочет играть наш тренер, и по этой причине мы рады приветствовать его в клубе», — приводятся слова Пинто на официальном сайте клуба.
Шомуродов подписал с «Ромой» пятилетний контракт — до конца июня 2026 года. В составе «волков» Эльдор будет выступать под 14-м номером.
До этого 26-летний узбекский футболист выступал в составе «Дженоа», куда перешел из «Ростова» в 2020 году. Стоимость трансфера нападающего составила € 7,5 млн.
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