Защитник ЦСКА Магнуссон рассказал историю о том, как у него угнали машину в Москве

28-летний исландский защитник московского ЦСКА Хёрдур Магнуссон рассказал историю, как у него угнали спонсорский автомобиль, на котором совместно с Арнором Сигурдссоном они передвигалась с личным водителем по Москве.

«Наш водитель оставил машину у себя на парковке, находясь в двухдневном отпуске. Затем спустя два дня ему потребовалось воспользоваться ей, однако, выйдя из дома, он увидел, что машины уже нет. Он сильно расстроился из-за этого и был буквально взбешён произошедшим, потому что думал, что ему придётся заплатить за неё, так как автомобиль не был застрахован от угона.

Это дело расследовала полиция. Они рассказали, что данный автомобиль пользуется высоким спросом у автоугонщиков, так как является легкодоступным. Затем, примерно через 5-7 дней, мы получили от них ответ. Автомобиль зафиксировали камеры видеонаблюдения на выезде из Москвы, исходя из этого, сотрудники пришли к выводу, что он уже продан на запчасти», — цитирует Магнуссона исландское издание dv.is.

Хёрдур отметил, что в основном все расходы взял на себя спонсор, однако часть средств пришлось оплатить и ему с Сигурдссоном.