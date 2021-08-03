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Карпин покинул «Ростов», Шомуродов в «Роме», а Крыховяк в «Краснодаре». Главное к утру

Неожиданный уход Валерия Карпина из «Ростова», официальные объявления о переходах Эльдора Шомуродова и Гжегожа Крыховяка и выход российского боксёра в финал Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония).

1. Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова».

2. Эльдор Шомуродов стал игроком «Ромы», а Гжегож Крыховяк официально перешёл в «Краснодар».

3. Муслим Гаджимагомедов вышел в финал ОИ-2020 по боксу в весовой категории до 91 кг.

4. Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Олимпийских игр.

5. CAS отклонил апелляцию Кристины Тимановской по поводу её отстранения от Олимпиады-2020.

6. Российские синхронистки нанесли на купальники балалайки вместо запрещённых медведей.

7. Автогол Уткина помог «Сочи» обыграть «Ахмат» во втором туре РПЛ.

8. Сёмин отреагировал на решение Валерия Карпина покинуть «Ростов» ради сборной России.

9. Нагорный ответил подписчику, который назвал позором выступление российских гимнастов на ОИ.

10. «Зенит» заинтересовался Педро Родригесом.