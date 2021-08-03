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«Монако» купил полузащитника «Лиона»

«Монако» купил полузащитника «Лиона»
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«Монако» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Жеана Лукаса из «Лиона».

23-летний бразильский футболист заключил с монегасками контракт, рассчитанный на пять сезонов, — до лета 2026 года. Сумма сделки не уточняется, однако, согласно информации на портале Transfermarkt, «Монако» заплатил за игрока € 12 млн.

«Я горд присоединиться к «Монако», одному из крупнейших клубов чемпионата Франции. Команда провела отличный сезон и поборется за место в групповом этапе Лиги чемпионов. Счастлив, что смогу внести свой вклад в развитие коллектива», — сказал Жеан.

Лукас выступал за «Лион» с 2019 года, а до этого играл на родине, где защищал цвета «Фламенго» и «Сантоса». В прошлом сезоне хавбек провёл 24 матча во французской Лиге 1, отдал два голевых паса и получил четыре жёлтых карточки.

Фото: Официальный сайт ФК «Монако»

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