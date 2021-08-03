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«Атлетико» хочет продлить контракт с 34-летним Луисом Суаресом

«Атлетико» хочет продлить контракт с 34-летним Луисом Суаресом
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Руководство мадридского «Атлетико» намерено продлить контракт с нападающим команды Луисом Суаресом, информирует Marca.

Согласно сведениям источника, «матрасники» готовы предложить 34-летнему уругвайцу соглашение до 2023 года.

Уругваец перешёл в «Атлетико» из «Барселоны» в сентябре 2020 года после того, как главный тренер каталонцев Рональд Куман сообщил Луису, что не рассчитывает на него. В первом сезоне с «Атлетико» Суарес стал чемпионом Испании. Контракт 34-летнего Суареса с «Атлетико» рассчитан до лета 2022 года.

Суарес выступал в составе «Барселоны» с 2014 года. В прошлом сезоне он провёл 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 голевых передач. С сине-гранатовыми завоевал 13 трофеев, среди которых Кубок Лиги чемпионов и четыре титула чемпиона Испании.

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