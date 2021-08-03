«Атлетико» хочет продлить контракт с 34-летним Луисом Суаресом

Руководство мадридского «Атлетико» намерено продлить контракт с нападающим команды Луисом Суаресом, информирует Marca.
Согласно сведениям источника, «матрасники» готовы предложить 34-летнему уругвайцу соглашение до 2023 года.
Уругваец перешёл в «Атлетико» из «Барселоны» в сентябре 2020 года после того, как главный тренер каталонцев Рональд Куман сообщил Луису, что не рассчитывает на него. В первом сезоне с «Атлетико» Суарес стал чемпионом Испании. Контракт 34-летнего Суареса с «Атлетико» рассчитан до лета 2022 года.
Суарес выступал в составе «Барселоны» с 2014 года. В прошлом сезоне он провёл 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 голевых передач. С сине-гранатовыми завоевал 13 трофеев, среди которых Кубок Лиги чемпионов и четыре титула чемпиона Испании.
- 3 августа 2021
-
11:19
-
11:19
-
10:57
-
10:42
-
10:38
-
10:23
-
10:10
-
09:51
-
09:49
-
09:30
-
08:21
-
07:53
-
07:23
-
03:22
-
02:48
-
01:40
-
01:21
-
00:57
-
00:49
-
00:39
-
00:20
-
00:16
- 2 августа 2021
-
23:58
-
23:39
-
23:33
-
23:25
-
23:10
-
23:00
-
22:32
-
22:20
-
21:59
-
21:57
-
21:32
-
21:28
-
21:27