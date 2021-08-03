Валерий Газзаев прокомментировал уход Валерия Карпина из «Ростова»

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА, депутат Государственной Думы Валерий Газзаев высказался по поводу ухода Валерия Карпина с должности главного тренера «Ростова» в пользу работы со сборной России.
«Ростов» идёт на предпоследнем месте, разумное решение, но теперь проблема с клубом. Теперь нужно приложить усилия, чтобы реабилитировать «Ростов», который находится в очень сложном положении, по первым играм видим, что дисбаланс наступил. Поэтому двоякое отношение: с одной стороны, неприятно, что Карпин оставил «Ростов» на предпоследнем месте, с другой стороны, разумное решение, потому что сложно будет совмещать. Будем надеяться, что наша сборная попадёт на чемпионат мира, а «Ростов» исправит своё турнирное положение.
Когда я работал в сборной и клубе, сборной нужно было попадать на чемпионат Европы, а ЦСКА тогда решал вопросы с чемпионством, было сложно совмещать психологически. Тогда я принял решение уйти из сборной и полностью сконцентрироваться на клубе. В итоге стали чемпионами, а национальную команду принял Георгий Ярцев, с которым сборная попала на чемпионат Европы, всё прошло как нельзя лучше», — приводит слова Газзаева ТАСС.
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